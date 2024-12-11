Звонок с номера 900: или как отличить Сбербанк от мошенников

Общеизвестно, что официальный телефонный номер Сбербанка — 900. Однако большинство звонков с этого номера — это автоматические вызовы. Специалисты в области кибербезопасности рассказали ИА DEITA.RU, что если человек ответит на звонок с этого номера, то он услышит рекламное сообщение от робота Сбербанка и предложение воспользоваться различными банковскими услугами. В некоторых случаях на номер 900 могут звонить и сотрудники банка.

Обычно это происходит для подтверждения какой-либо операции или в случае, если у банка есть подозрения в незаконных действиях.

Ключевым признаком того, что звонит настоящий сотрудник банка, является отсутствие просьб предоставить какие-либо данные, такие как код с обратной стороны карты, номер карты, логин и пароль от личного кабинета на сайте и в мобильном приложении, а также секретные коды из СМС.

Кроме того, настоящие сотрудники банка не будут просить перезванивать на другие номера, скачивать приложения по ссылкам из СМС, переводить деньги или выполнять другие действия. Они также не будут отговаривать клиента, если он захочет завершить разговор и самостоятельно перезвонить в банк.

«Распознать злоумышленников не так уж и сложно: они буквально с первых минут разговора пытаются узнать персональные данные человека, просят продиктовать код из СМС, скачать „безопасное“ приложение, сообщают о подозрительной активности по карте и предлагают срочно „спасти“ деньги, переведя их на некий „безопасный“ счет. Официальные сотрудники Сбербанка никогда не будут делать ничего подобного», — приводится в публикации.

Специалисты отмечают, что мошенники могут выдавать себя за сотрудников Сбербанка. Однако, поскольку они не могут звонить россиянам с номера 900, они могут использовать похожие номера, такие как 9000, +7 (900) и другие, чтобы связаться со своими потенциальными жертвами.

Ранее Федеральная служба безопасности рассказала россиянам, что их должно сразу насторожить при звонках незнакомых людей. Если те используют в разговоре такие слова и словосочетания, как «ФСБ», «МВД», «Следственный комитет», «представитель службы безопасности банка» и «безопасный счет», то человеку сразу стоит прекратить общение.