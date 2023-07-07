«Звучит по-язычески»: священник посоветовал знаменитому артисту сменить спорный псевдоним

В непростое для любого государства время люди, занимающиеся творчеством, могут не только разрядить обстановку, но и поднять дух целой нации. К таким исполнителям можно отнести и знаменитого певца SHAMAN.

В песнях музыканта прослеживается не только патриотизм, но и прославление Бога. Протоиерей Константин Харитонов рассказал, как Русская Православная Церковь относится к таким артистам.

«Мне нравятся многие его песни, тем более, что они отвечают добрым, патриотическим чувствам. То, что они имеют христианский подтекст, говорит о том, что певец любит и уважает Бога и веру православную», — сказал отец Константин корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, священнослужитель считает, что певцу стоило бы внести некоторые корректировки в свой образ.

«Мое личное мнение — хорошо бы ему изменить псевдоним. SHAMAN звучит как-то по-язычески. Это слово у нас употребляется в основном в языческом смысле. Если его смысл другой, то тут нужны пояснения. Сами псевдонимы, если несут в себе что-то злое, конечно, могут испортить человеку жизнь», — подытожил протоиерей.

Представители самого артиста от комментариев по поводу смены псевдонима отказались.

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