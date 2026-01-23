Звук «смерти» перед трагедией: выживший рассказал о начале обрушения здания в Новосибирске

Покупатель по имени Герман, оказавшийся внутри магазина на улице Наумова в Новосибирске в момент его обрушения, стал одним из ключевых свидетелей трагедии. В интервью корреспонденту «Om1 Новосибирск» он описал последовательность событий, отметив, что катастрофе предшествовали отчетливые звуки. По его словам, сначала раздался характерный стук, после чего началось стремительное обрушение конструкций. Мужчина смог оперативно покинуть здание, став одним из первых, кто выбрался из-под угрозы.

Очевидец подтвердил, что большинство посетителей успели эвакуироваться, что указывает на быструю реакцию людей и, возможно, на отсутствие мгновенного, бесшумного обвала. Опыт подобных ситуаций показывает, что предупредительные звуки — скрип, стук, треск — часто являются критическим временным окном для спасения. Это служит жестким напоминанием о необходимости моментальной реакции на любые нехарактерные шумы или вибрации в зданиях, особенно в сооружениях легковозводимой конструкции.

«Тук-тук-тук… и потом так давай это валится...Я вышел одним из первых», — описал он первые секунды.

Трагедия также высветила социальный аспект: по словам свидетеля, этот магазин был единственным удобным торговым пунктом в районе, что объясняет его популярность и, как следствие, наличие людей внутри в момент инцидента.

Напомним, что трагедия в Первомайском районе Новосибирска произошла 21 января на улице Наумова: произошло обрушение второго этажа торгового центра. Масштабное ЧП привело к гибели одного человека, еще несколько пострадавших оказались заблокированы под строительными конструкциями. В спасательной операции задействовали группировку из ста сотрудников МЧС и десятки единиц спецтехники, что позволило оперативно извлечь людей из-под обломков. Двое пострадали. Самого владельца опасного здания отправили в СИЗО. Расследование дела об оказании небезопасных услуг продолжается.

