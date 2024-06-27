Звуки взрывов слышны в Киеве: на всей территории Украины ревет воздушная тревога

Среди ночи наступившего четверга, 27 июня, на Украине очень громко. Как свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Согласно данным указанного ресурса, воздушная тревога на Украине объявлена с 2.46 по московскому времени.

Как передает украинский телеканал TCH, в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях слышны звуки взрывов. Неспокойно и в самом Киеве. Как сообщает агентство РБК-Украина, в столице также фиксируются множественные прилеты.

ВСУ утром в воскресенье, 23 июня, атаковали Севастополь несколькими ракетами ATACMS американского производства. Четыре из них удалось сбить боевыми расчетами ПВО, еще одна отклонилась от траектории полета на конечном участке и была ликвидирована над городом. однако множество осколков кассетных суббоеприпасов упали на Учкуевку прямо на пляж. Губернатор Михаил Развожаев объявил 24 июня в Севастополе днем траура.

Ранее мы рассказывали, как во время обстрела Учкуевки владельцы «бананов» продолжали катать детей, назвав ракеты ВСУ — салютом на День Нептуна.