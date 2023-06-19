Американские ученые обеспокоены ростом заболеваемости раком толстой кишки

В ходе своего исследования, они обнаружили взаимосвязь между возникновением онкологии и употреблением красного мяса и сахара.

Результаты исследования неутешительны. Онкологи прогнозируют, что рак толстой кишки превратится в самую опасную онкологию в течение ближайших 7 лет. В группе риска находятся те, кого сейчас можно назвать «молодежью». К 2030 году смертность от него удвоится среди людей в возрасте до 40 лет.

Отмечается также, что молодые люди чаще сталкиваются с ошибочном диагнозом данного заболевания. Врачи очень часто путают рак с другими заболеваниями.

Предыдущие исследования на эту тему также находили связь красного мяса с возникновением разных заболеваний.

Россия входит в ТОП-10 стран по заболеваемости раком толстой кишки.