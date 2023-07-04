Более 50 тыс. консультаций провели специалисты «Поездов здоровья» в Нижегородской области в этом году

Более 50 тыс. консультаций провели специалисты «Поездов здоровья» с начала текущего года, осмотрели свыше 27,5 тыс. человек 140 выездов. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что мобильно-диагностические комплексы находятся в Нижегородской областной клинической больнице. В состав «Поездов здоровья» включают 14 медиков.

Уточняется, что специалисты «Поездов здоровья» провели более 95 тыс. исследований, из них свыше 11 тыс. флюорографий, 9,5 тыс. электрокардиографий, почти 10 тыс. УЗИ и более 5,5 тыс. маммографий.