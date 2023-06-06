Число жертв от опасного сидра в Самарской области выросло до девяти

Стало известно, что в Самарской области число жертв опасного сидра увеличилось до девяти человек. РИА Новости уточнило, что это – обновленные данные на вечер вторника, 6 июня.

Ранее сообщалось, что в результате отравления суррогатным алкоголем в регионе погибло семеро. Теперь это число увеличилось еще на два человека. Также известно, что из-за «Мистера Сидра» 16 человек пострадали и оказались в больницах.

Напомним, что в Ульяновской области зафиксировали уже 20 смертельных случаев отравления этим сидром, 31 человек пострадал и проходит лечение в клиниках.