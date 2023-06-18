Депутат Башанкаев сообщил о приезде медиков со всей страны в Донбасс после начала спецоперации
Фото: [©Пресс-служба Госдумы России/РИА Новости]
По словам главы Комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадмы Башанкаева, в начале СВО в прошлом году врачи РФ услышали сигнал о помощи из ДНР и ЛНР и отправились туда. Об этом сообщает Life.ru.
Он отметил, что местные жители изначально удивлялись, что врачи действительно приехали из России.
Парламентарий пояснил, что в то время участились обстрелы Донецка, в связи с чем выросло количество пострадавших как мирных жителей, так и военных. Донбасские врачи не справлялись с нагрузкой.
Башанкаев подчеркнул, что местные медики перенимали опыт прибывших со всей страны врачей, прежде всего по работе с минно-взрывными травмами.