Депутат Госдумы Башанкаев назвал способы спасения медиками раненых бойцов в ходе спецоперации

По словам главы Комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Бадмы Башанкаева, большая часть раненых бойцов спецоперации имеют повреждения сразу нескольких областей тела, в связи с чем находящиеся на фронте медики должны быть многопрофильными специалистами. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что значительное число отечественных военных получают минно-взрывные ранения. Ранее этой специализацией занималась только кафедра и клиника военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт-Петербурге.

Депутат подчеркнул, что в зоне спецоперации на счету многих врачей уже сотни операций, в том числе и уникальных по технике, и гибель военных по большей части связана с тем, что им не была вовремя оказана медицинская помощь, а если он довезен до госпиталя, то шансы выжить составляют 95%.