Депутат Нилов объяснил суть новых выплат медицинским работникам

Министерством здравоохранения РФ разработан проект постановления, который расширяет круг медицинских работников, имеющих право на получение специальных соцвыплат. Согласно документу, выплата в размере 11,5 тыс. рублей полагается медикам, трудящимся в лабораториях. По словам депутата нижней палаты парламента Ярослава Нилова, поддержка этой категории медработников крайне важна в настоящее время. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что труд медиков пока недооценен, их зарплаты небольшие и имеется проблема кадрового обеспечения.

Нилов добавил, что в случае принятия данной меры кардинальных перемен в численности медиков в этой сфере не изменится, но может оказать влияние на выбор дальнейшей профессии.