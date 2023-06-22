Дерматолог Тахтарова назвала болезни, при которых меняется цвет кожи человека

Кожу можно рассматривать как индикатор отдельных заболеваний, поэтому изменения ее цвета могут стать симптомами разных патологий, в связи с чем этот симптом не следует игнорировать. Дерматолог-венеролог Диана Тахтарова рассказала, о чем свидетельствует желтый, красный, коричневый, синюшный и серый кожный покров. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, желтая кожа говорит о наличии проблем с печенью, желчным пузырем или желчными путями.

Она добавила, что желто-серая окраска кожи нередко наблюдается у курильщиков на фоне регулярного оксидантного стресса, коричнево-желтая кожа может свидетельствовать о заболеваниях мочевыделительной системы.

Медик пояснила, что покраснение кожи может быть вследствие аллергии, псориаза, инфекций кожи, отдельными аутоиммунными заболеваниями. Синюшность кожи в свою очередь может являться симптомом заболеваний, которые связаны с нарушением кровообращения либо поставкой кислорода в организм.