Диетолог Микитюк назвала помогающие прийти в себя после отравления продукты

По словам диетолога Людмилы Микитюк, отравление само по себе является большой нагрузкой и стрессом для организма, в связи с чем продукты должны помочь в борьбе с негативными последствиями. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что пища должна быть легкоусвояемой, без явно выраженного вкуса.

Также способствует восстановлению протертая пища, хорошо употреблять в пищу отварные мясо или рыбу, а также сухарики. При выборе круп стоит отдать предпочтение рису или гречке, но ни в коем случае не кукурузе.