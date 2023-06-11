Диетолог Синько перечислила улучшающие память продукты
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По словам диетолога Тамары Синько, мясо, зелень и орехи являются богатыми веществом тиамином, а также являются главными источниками энергии. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Она уточнила, что это вещество больше известно как витамин В1. Он влияет на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний, на поддержание здоровья и молодости кожи и сохранении памяти, концентрации и когнитивных способностей.
Синько добавила, что продуктом с наибольшим содержанием данного витамина является свинина. Также богаты им орехи макадамия, кинза, крупы, чечевица.