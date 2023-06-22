Эксперты раскрыли причины возникновения эпидемий в мире каждые полвека

Пандемия COVID-19 для всех стала неприятным сюрпризом, поскольку многие считали, что эпидемии остались в далеком прошлом. Однако они были всегда, меняется только география и интенсивность. Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал о причинах регулярности эпидемий. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, со многими заболеваниями, вызывающими эпидемии, медицина научилась справляться.

Он отметил, что крупные эпидемии возникают при внедрении какого-либо возбудителя в неиммунную человеческую популяцию, который имеет способность распространяться среди людей.

Альтштейн пояснил, что против легких вирусов используются симптоматические лекарства. Однако вирусы, которые переходят к человеку от животных, имеют способность вызывать тяжелые пандемии. В качестве примера является как раз коронавирус, который перешел к человеку от летучих мышей.

Он уточнил, что спад пандемии напрямую связан с появляющимся иммунитетом к какому-либо варианту вируса.

Вирусолог добавил, что в будущем стоит ожидать новых пандемий.