Фельдшера, который высадил из скорой задыхающегося ребенка, приговорили к общественным работам

Фельдшера, который высадил из частной скорой женщину с задыхающимся ребенком, приговорили к общественным работам. Как пишет канал SHOT , мужчине предстоит отработать 240 часов.

«Иск о компенсации, который к нему подавали родители ребенка, суд отклонил», - говорится в материале.

Инцидент произошел в марте текущего года. Ранее судимый мужчина в возрасте 52 лет перевозил на частной скорой из Видного в столицу женщину с ее сыном-подростком. Мальчик страдал от пневмонии и задыхался. Фельдшер потребовал, чтобы женщина заплатила крупную сумму за транспортировку. Получив отказ, он высадил людей. Ребенку с матерью удалось дождаться приезда полиции и скорой. Мальчика госпитализировали.