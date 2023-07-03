Флеболог Кургинян назвал способы уберечься от варикоза

Варикоз часто называют болезнью цивилизации. По информации ВОЗ, этой болезнью страдают около 40% мужчин и свыше 60% женщин в мире. Врач-флеболог Хачатур Кургинян рассказал, чем вызвано заболевание и как его избежать. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, факторами риска заболеваемости варикозным расширением вен являются наследственность, вредные привычки, тяжелая работа, ношение обуви на высоких каблуках и беременность у женщин. Кроме того, на его возникновение влияют сидячая работа, малоподвижный образ жизни, лишний вес.

Медик пояснил, что обнаружить варикоз можно самостоятельно. Однозначным признаком патологии являются шишки или узлы на ногах.

По его мнению, отсутствие лечения варикоза чревато возникновением серьезных заболеваний вроде тромбофлебита, экземы, венозной язвы.

Кургинян добавил, что необходимо как можно чаще ходить, гулять на улице не менее получаса.

Он отметил, что при обнаружении заболевания на начальной стадии в большинстве случаев достаточно терапии лекарственными препаратами.