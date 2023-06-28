Гастроэнтеролог Вялов оценил вероятность заразиться глистами от роллов

По словам врача-гастроэнтеролога Сергея Вялова, распространенность паразитарных инфекций является уделом эпохи Средневекоя, поэтому даже употребление сырой рыбы маловероятно может привести к заражению глистами. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что рыба преимущественно выращивается в специальных емкостях, в которые не сможет попасть ни один паразит. Однако малые риски все же есть.

По мнению медика, в свете большой эпидемиологии проблема паразитов является мизерной частью, ее раздувают всего лишь на фоне некомпетентности.