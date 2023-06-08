Химик рассказала о симптомах отравления метанолом

По словам завкафедрой общей химии ПИМУ Марины Пискуновой, для человека, отравившегося метанолом, характерны боль в животе, тошнота, озноб, дыхательная недостаточность и светобоязнь. Об этом сообщает NewsNN .

Она пояснила, что эти симптомы дают о себе знать в течение нескольких часов, в крайнем случае двух дней после употребления.

Химик отметила, что отравившиеся ощущают головную боль, головокружение, тошноту, рвоту, слабость, озноб, алкогольное опьянение со всеми вытекающими последствиями, поражение зрительного нерва, то есть светобоязнь и слепота. Тяжелые случаи подразумевают собой гипервентиляцию, дыхательную недостаточность, цианоз кожи и слизистых, учащение или ослабление пульса, падение артериального давление и судороги.

По мнению Пискуновой, употребление этиленгликоля, наличие которого в сидре также не исключено, приводит к необратимому повреждению почек.

Она добавила, что после отравления этиленгликолем и метанолом возможны осложнения в виде отека мозга, инфаркта, повреждения почек, сердечно-сосудистого коллапса.