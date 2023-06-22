Хирург Аль-Юсеф назвал анализы для определения «опасного синяка»

По словам сосудистого хирурга Надима Аль-Юсефа, гематомы чаще всего никак не угрожают жизни и здоровью человека, поскольку в организме человека опасно то, что тщательно скрывается, однако в отдельных случаях синяк может нести опасность. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что гематомы вследствие травм, ударов и спонтанных гематом, возникающих на фоне приема антикоагулянтов или антиагрегантов, являются нормой.

Врач подчеркнул, что если же гематомы появляются на теле человека без травм или кроверазжижающей терапии, то нужно пройти медицинское обследование. Прежде всего стоит сдать анализ крови на свертываемость. При наличии нормальных результатов необходимо общее укрепление сосудистых стенок.

По мнению Аль-Юсефа, гематомы могут стать опасными на фоне нарушения иммунитета, однако угрозы жизни они не представляют.

Он пояснил, что в случае долгого присутствия синяка на теле и отсутствия воспаления необходимо обратиться к врачу-онкологу для исключения замаскированной под него злокачественной опухоли.