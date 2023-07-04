Хирург Умнов назвал симптомы заболеваний при наличии трещин на пятках

Трещины на пятках значительно снижают качество жизни на фоне сильной боли при ходьбе и иных проблем со здоровьем. Хирург Александр Умнов рассказал, о каких заболеваниях свидетельствует данный дефект. Об этом сообщает Life.ru .

По его словам, одной из главных причин появления трещин является нарушение гидролипидного баланса кожи как следствие курения, несбалансированного питания, недостатка жидкости в организме, тяжелой физической нагрузки.

Он подчеркнул, что также симптомы говорят о сахарном диабете, микозе стоп, авитаминозе. В такой ситуации прежде всего нужно лечение основного заболевания.

Медик отметил, что дефект на пятках может впоследствии послужить для заражения серьезными инфекциями при ношении открытой обуви и хождения босиком.