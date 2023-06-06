Капитальный ремонт роддома начался в подмосковных Химках

Родильный дом начали капитально ремонтировать в Химках, здание было построено еще 1974 году. Об этом сообщили в областном Минздраве.

Медучреждение хотят полностью обновить, после ремонта оно станет современным акушерским стационаром, рассчитанным на 102 койки. Здесь также появятся отделения гинекологии, патологии беременности, послеродовое и реанимация.

«Роддом в Химках требовал преображения. Благодаря ремонту, во всех палатах появятся индивидуальные санузлы с душевыми. На проведение работ направлено более 620 миллионов рублей», — отметила Первый заместитель Председателя Правительства региона Светлана Стригункова.

После проведения всех работ в здании появятся одно-, двух- и трехместные палаты совместного пребывания матери и ребенка. Сейчас строители начали демонтажные работы, полностью завершить ремонт планируют следующей осенью. На время работ отделение гинекологии переведено в здание хирургического корпуса Химкинской областной больницы, которое находится по адресу Куркинское шоссе д 11.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратится к жителям с традиционным отчетом 7 июня.