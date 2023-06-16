«Когда не знаешь, куда девать»: россияне объяснили, зачем москвич засунул кабачок в прямую кишку

По данным издания, в ночь с 14 на 15 июня режиссер устроил романтический вечер с соседкой. Однако ужин при свечах закончился госпитализацией в хирургическое отделение.

После двух бутылок вина пара решила попробовать какой-нибудь экстремальный эксперимент эротического характера. Под руку попался кабачок, который через некоторое время оказался в прямой кишке мужчины. Самостоятельно извлечь инородное тело любовники не смогли, поэтому пришлось съездить в больницу, где режиссеру помогли.

«Можно узнать, какие мультики снимает этот режиссер? Чтобы детям не показывать»; «Вот это я понимаю — творческий человек»; «Называется, когда уже не знаешь, куда девать кабачки, которые разрослись по всей даче»; «Ситуация как эксперимент с лампочкой: засунуть внутрь кабачок можно, а самостоятельно вытащить уже не получится», — прокомментировали инцидент россияне.

Ранее пользователи пожаловались, что секс-игрушки с известного маркетплейса приходят использованными.