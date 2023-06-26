Количество людей с диабетом удвоится к 2050 году

Научный журнал The Lancet опубликовал статью, в которой ученые прогнозируют, что количество людей с диагностированным диабетом увеличится вдвое к 2050 году. Они предсказывают, что к тому времени на Земле будет 1,3 миллиарда диабетиков.

Специалисты оценили, что более 500 миллионов человек сейчас страдают от диабета. Глобальный уровень распространенности на данный момент составляет 6,1%. Это делает диабет одной из самых распространенных причин присвоения статуса инвалида. По прогнозам экспертов, через 30 лет процент распространенности достигнет 16,8%.

Высочайший показатель распространенности сейчас зафиксирован в Северной Африке и на Ближнем Востоке. На данный момент, 39,4% людей в возрасте от 75 до 79 лет там страдают от диабета.

Согласно статистике ученых, 96% выявленных случаев диабета является диабетом второго типа. Высокий индекс массы тела является основным фактором риска развития болезни.