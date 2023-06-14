Лечил язву медвежьим жиром: врачи в Мытищах спасли мужчину с сильным кровотечением

Врачи в Мытищах спасли 42-летнего мужчину с обильным кровотечением двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

В приемное отделение мужчину доставили с кровавой рвотой, пониженным гемоглобином, слабостью и головокружением. Медики выяснили, что в таком состоянии пациент находится уже довольно давно. Однако он не обращался за помощью и лечился народными методами, в частности, пил медвежий жир.

Врачи провели экстренное обследование и выявили язву двенадцатиперстной кишки. Ее размер составлял один сантиметр. Было принято решение об операции.

Как рассказала заведующая хирургическим отделением Вероника Кренева, язву ушили через разрез в брюшной полости. Благодаря этому было остановлено кровотечение.

«В связи с массивной кровопотерей было проведено переливание крови. Общая кровопотеря составила около трех литров», — сообщила врач.

Уточняется, что в настоящее время мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в ближайшие пять лет в стационарах региона внедрят новый стандарт.