Личинки, гепатит, инфекции и зуд: что можно подхватить во время летнего купания

Летняя погода постепенно приходит в Москву и Подмосковье, водоемы нагреваются и уже скоро примут на своих пляжах толпы отдыхающих. Рассказываем, как избежать лечения и антибиотиков после купания.

Всевозможные личинки и вирусы обожают жару. Летом повышается их концентрация, а также продолжительность жизни. Нам же в свою очередь нужно избежать встречи с этими неприятными обитателями водоемов.

Личинки и «зуд купальщика»

Да, вы не ослышались. Заболевание так и названо — в честь тех, кто его наиболее часто подхватывает. Недуг вызывают церкарии — плавающие личинки плоских червей класса трематод, паразитирующие на водоплавающих птицах.

«Поймав» такую личинку, вы не только заработаете раздражение, аллергическую реакцию и неприятный зуд, но и будете страдать от температуры. Она может подняться до 38 градусов.

Чтобы избежать всех этих неприятностей, рекомендуется перед каждым купанием использовать мази с высоким содержанием дибутилфталата или диметилфталата, они защитят вас от личинок. Также лучше не ходить босыми ногами по растительности дна — там личинок будет больше всего.

Если избежать «зуда купальщика» не получилось, используйте антигистаминные препараты и мази от зуда. Лучше некоторое время не есть аллергенные продукты, чтобы не затягивать процесс выздоровления.

Кишечные инфекции

Летом в водоемах также много бактерий и вирусов. Жить в это время года они могут долго — более 180 дней. Если вы подхватите кишечную инфекцию, то, скорее всего, сразу почувствуете последствия. Это и рвота, и тошнота с диареей, и боли в животе.

Чтобы уменьшить вероятность столкновения с этими неприятными симптомами, по возможности купайтесь в специально отведенных местах и не открывайте рот во время плавания. Лечение же должно быть комплексным и включать специальные препараты.

Гепатит A

С ним вы можете встретиться, если в воде окажутся фекалии зараженного человека. В отличии от гепатита B и C, инфицирование редко заканчивается смертельным исходом. Но это точно не значит, что опасность миновала. Заражение может вызвать симптомы, которые ослабят ваше здоровье и даже печеночную недостаточность, что уже может привести к смерти.

Симптомы схожи с кишечной инфекцией: температура, недомогание, диарея и рвота. Отличия: потемнение мочи, пожелтение кожи и белков глаз. Но не у всех инфицированных проявляются все симптомы.

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