«Можно рожать и в пятьдесят»: гинеколог призвала не говорить женщинам, что часики тикают

В нашей стране сложилась традиция выходить замуж и рожать рано. И пока в Европе тридцатилетние только начинают жить, у наших девушек родственники и просто посторонние люди интересуются: «Когда рожать?». Гинеколог объяснила, почему не нужно прессинговать женщин.

Доктор Ольга Кочергина рассказала, что чаще всего сталкивалась с мнением, что ранние роды якобы могут снизить риск врожденных заболеваний у ребенка.

«Это не совсем так. Есть много провоцирующих факторов. Так, врожденные пороки центральной нервной системы связаны с вирусами простого герпеса, краснухи или ВИЧ. Предполагают, что негативно сказываются некоторые медикаменты, алкоголь, гипоксия и прочее. И все это может быть как в 18, так и в 48 лет», — замечает Кочергина.

Вот почему рожать в 20 или в 30 лет — не панацея, продолжает врач. Конечно, это лучшие годы для репродуктивной системы, но мамой можно стать и в 40, и в 50 лет. Правда, фертильность (способность забеременеть — Прим. ред.) с годами падает, и после 35 лет очень быстро, добавляет доктор.

«В 40 лет шанс выкидыша достигает 42%, а вероятность забеременеть в одном цикле — 5%. Запас яйцеклеток снижается, а их качество падает. Правда, если женщина хочет отложить роды на потом, она может заморозить лучший материал заранее, это стало популярной практикой», — поясняет гинеколог журналисту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Обстановка в обществе для нерожавших очень нервозная, добавляет Кочергина. Ведь никто не имеет права навязывать женщине, когда ей рожать, даже если разговоры о тикающих часиках ведут из лучших побуждений.

«Родить можно и в 20, и в 50, а можно и не родить. Играют роль риски, генетика, здоровье. Финансы тоже важны, как и желание самой женщины. Должна быть информированность ненасильственного характера. А при современной медицине счастливых случаев у нас в практике достаточно», — резюмирует Ольга.

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