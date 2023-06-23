На границе России и Монголии обнаружены очаги чумы

Выявлено 137 природных очагов чумы в Монголии, некоторые из них находятся на границе с Россией, сообщили в монгольском Центре изучения зоонозных болезней.

Это места, в которых существует риск заразиться опасной болезнью.

В аймаке Увс, граничащем с российской Тывой, почти ежегодно фиксируются вспышки заболевания чумой у сусликов. Были зарегистрированы заболевания у людей после того, как они употребляли в пищу мясо зараженных грызунов.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что в России с 2017 года не было отмечено ни одного случая заражения чумой человека. До этого единичные случаи фиксировались в республике Алтай.