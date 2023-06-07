Нарколог Шуров рассказал о последствиях употребления суррогатного алкоголя

Количество отравившихся напитком «Мистер Сидр» в Ульяновской области выросло до 62 человек. Врач-нарколог Василий Шуров рассказал, к чему может привести употребление суррогатного алкоголя. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, в таком виде алкоголя содержатся ядовитые спирты, прежде всего этанол и метанол. При отравлении плохим алкоголем в первую очередь страдает зрительный нерв, происходит нарушение координации, в самых плохих случаях наступают кома и смерть.

Ранее, два года назад, в Екатеринбурге из-за подобного случая умерли 16 человек, несколькими месяцами позже почти сто человек отравились суррогатным алкоголем, из которых 34 человека скончались.