Названо число заболевших клещевыми инфекциями жителей Кемеровской области

С начала теплого времени года у 24 жителей Кемеровской области диагностирован клещевой энцефалит, у 19 – иксодовый клещевой боррелиоз, а также зарегистрировано по одному случаю моноцитарного эрлихиоза и гранулоцитарного анаплазмоза. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо » со ссылкой на областное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что с момента начала клещевой активности в медорганизации Кузбасса обратились почти 21,3 тыс. человек, из которых более 4,2 тыс. человек в возрасте до 18 лет.

Добавляется, что на данный момент в регионе от клещей обработано свыше трех тысяч гектаров территорий летних оздоровительных учреждений, парков, скверов, баз отдыха и кладбищ.