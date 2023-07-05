«Некому работать»: общественник назвал главную проблему в здравоохранении Подмосковья, которую планируют решить

Член Общественной палаты РФ Евгений Мартынов рассказал, какая проблема в медицине Подмосковья является наиболее актуальной сегодня. По словам общественника, это привлечение новых сотрудников в медорганизации региона.

Тем не менее, этот вопрос активно решают.

«Правительство в рамках привлечения кадров сейчас делает все возможное. Существует множество разных мер поддержки медиков, которые переезжают и работают в Подмосковье», — рассказал Мартынов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На территории Московской области переехавшим специалистам выдают земельные участки, а также компенсируют аренду жилья. Еще, по словам собеседника, в Подмосковье реализуются психологические курсы, предотвращающие профессиональное выгорание медиков.

«Запись к врачу сейчас называют самой большой проблемой. Это видно в медчатах. Наше правительство делает упор на строительство новых поликлиник, но этого недостаточно, потому что в них некому будет работать», — пояснил общественник.

Со своей стороны, отметил Мартынов, организаторы проекта «Здравконтроль» продолжают делать все, чтобы переехавшие и уже работающие в регионе врачи видели в наших медучреждениях свое будущее.

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