Новый пост скорой помощи на пять бригад открылся в Домодедово

Новый круглосуточный пост скорой помощи открылся в здании поликлиники на улице Крыжова в микрорайоне Южный в городском округе Домодедово. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

В здании поста разместили диспетчерскую, кабинеты заведующего, старшего фельдшера, дневного врача, предрейсового осмотра водителей. Также есть теплый гараж и уличная автостоянка. Весь автотранспорт для нового поста скорой помощи новый. Машины закупили в течение последних трех лет.

Как отметила первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в микрорайоне Южный проживают свыше тридцати тысяч человек, всем им должна быть доступна качественная медпомощь.

«В Южном уже открылась новая поликлиника, теперь начал работать пост скорой помощи на пять бригад», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что поликлиника в Лобне будет построена досрочно.