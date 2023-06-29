Нутрициолог Золоев перечислил наиболее опасные продукты для беременных

Убеждение в том, что беременной следует есть за двоих давно поставлен врачами под сомнение. При этом нередко у них возникают странные вкусовые причуды. По словам нутрициолога Олега Золоева, все же существуют продукты, которые являются опасными для будущей мамы и ребенка. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что большое потребление кофеина связано с ростом риска выкидыша и преждевременных родов.

Также сыры, произведенные из непастеризованного молока, могут содержать в своем составе бактерии листерия, которые вызывают серьезные заболевания у ребенка.

По мнению специалиста, мука, сахар и зерновые культуры, могут быть заражены грибками, приводящим к различным проблемам со здоровьем матери и ребенка. Также следует осторожно относиться к продуктам, содержащим витамин А, поскольку он несет риск повреждения плода.