Онищенко рассказал о вероятности всплеска инфекций из-за подрыва Каховской ГЭС

По словам экс-главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, на затопленных территориях вследствие прорыва Каховской ГЭС существует довольно высокий риск всплеска заболеваемости холерой и гепатитом. Об этом сообщает Life.ru .

Он отметил, что в тех местах возникает очень большая антропогенная нагрузка, поскольку это последняя ГЭС на Днепре, а также состояние воды тоже соответствующее.

По мнению медика, с российской стороны будет делаться все возможное для сокращения этих рисков, то на украинской может возникнуть колоссальный очаг заразы, к тому же если Росси подключает всевозможные ресурсы для предотвращения всего, то украинскому руководству на людей наплевать.