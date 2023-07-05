Онколог Копосов отметил последствия промедления в лечении раковых опухолей

По словам врача-онколога Павла Копосова, злокачественные опухоли являются тяжелыми заболеваниями, которые очень важно начинать лечить сразу определения, поскольку промедление в несколько недель ведет к риску перехода развития опухоли на следующую стадию. Об этом сообщают « Известия ».

Он пояснил, что причиной развития процесса образования злокачественной опухоли является мутация в клетке, происходящая на уровне ДНК.

По мнению медика, если отсутствует лечение, то злокачественная опухоль быстро расти, прорастая в соседние органы и ткани, после чего развиваются метастазы. В итоге организм оказывается полностью пораженным.

Копосов добавил, что онкология нередко является для человека еще и психологической травмой. Но при этом необходимо помнить, что обнаруженные на ранней стадии заболевания часто вылечиваются.