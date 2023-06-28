Отоларинголог Сергеева симптомы шума в ушах для срочного обращения к врачу

По словам врача-отоларинголога Наталии Сергеевой, главной причиной шума или звона в ушах является неинфекционное заболевание. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Она отметила, что при характерных заболеваниях наблюдается звуковосприятие. Кроме того, могут отмечаться головокружение.

Медик подчеркнула, что при таких симптомах обязательно следует обратиться к врачу.

По ее мнению наибольший риск развития осложнений у людей пожилого возраста, при наличии проблем с кровообращением, атеросклероз, нахождение под регулярным воздействием громких звуков и деятельность на шумных производствах.

Сергеева подчеркнула, что также исключить развитие таких симптомов можно при применении защитных средств для ушей.