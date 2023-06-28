Отоларинголог Сергеева симптомы шума в ушах для срочного обращения к врачу
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По словам врача-отоларинголога Наталии Сергеевой, главной причиной шума или звона в ушах является неинфекционное заболевание. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Она отметила, что при характерных заболеваниях наблюдается звуковосприятие. Кроме того, могут отмечаться головокружение.
Медик подчеркнула, что при таких симптомах обязательно следует обратиться к врачу.
По ее мнению наибольший риск развития осложнений у людей пожилого возраста, при наличии проблем с кровообращением, атеросклероз, нахождение под регулярным воздействием громких звуков и деятельность на шумных производствах.
Сергеева подчеркнула, что также исключить развитие таких симптомов можно при применении защитных средств для ушей.