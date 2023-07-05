Педиатр Левадная назвала наиболее подходящий возраст женщины для рождения первого ребенка

По словам неонатолога-педиатра Анны Левадной, первого ребенка лучше всего рожать в возрасте 20–30 лет. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она отметила, что в данный период фертильность максимально высока, а после 30 лет с каждым месяцем шансы на беременность уменьшаются, так как снижается количество и качество яйцеклеток.

По ее мнению, из-за этого роженицам в возрасте старше 35 лет необходимо пройти расширенное обследование с целью выяснить генетические отклонения у ребенка.

Врач подчеркнула, что это вовсе не означает, что шансы родить в этом возрасте нулевые.