Педиатр Левадная назвала наиболее подходящий возраст женщины для рождения первого ребенка
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По словам неонатолога-педиатра Анны Левадной, первого ребенка лучше всего рожать в возрасте 20–30 лет. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она отметила, что в данный период фертильность максимально высока, а после 30 лет с каждым месяцем шансы на беременность уменьшаются, так как снижается количество и качество яйцеклеток.
По ее мнению, из-за этого роженицам в возрасте старше 35 лет необходимо пройти расширенное обследование с целью выяснить генетические отклонения у ребенка.
Врач подчеркнула, что это вовсе не означает, что шансы родить в этом возрасте нулевые.