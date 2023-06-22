Петербургские микробиологи нашли лекарство от рака

Ученые из Петербургского Института экспериментальной медицины смогли создать лекарство от рака, состоящее из бактерий стрептококков. Лекарству еще предстоит пройти доклинические испытания, но медицинские исследователи считают, что это лекарство позволит им создать новое поколение безопасных и эффективных препаратов для лечения опухолей.

Специалисты создали лекарство, суть которого состоит в том, что бактерии будут «пожирать» раковые клетки, образующие опухоли. Бактериям стрептококка не требуется кислород для существования. Они будут жить и размножаться в опухоли, поедая вещества из опухолевых клеток.

Именно стрептококк ученые додумались использовать после того, как заинтересовались, почему его бактерии живут в людях годами, но не вызывают никаких болезней. После исследований, ученые предположили, что человек является комфортной средой обитания для этих бактерий. Из этого предположения возникла теория, что стрептококки помогут человеку побороть рак для продолжения жизни в его организме.

Версия подтвердилась. Сейчас человечеству остается только ждать дальнейших исследований и верить в исследователей из северной столицы.