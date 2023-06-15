Почти 300 тысяч жителей Подмосковья воспользовались телемедициной после диспансеризации

Жители Подмосковья после прохождения диспансеризации могут проконсультироваться с врачом в онлайн-режиме, напомнили в областном Минздраве.

С начала года этой возможностью воспользовались 295 тысяч человек, что составило почти треть от общего числа прошедших диспансеризацию.

Как подчеркнула первый зампред правительства региона Светлана Стригункова, специалисты консультируют пациентов по полученным результатам обследований и анализов, дают заключения, а также могут направить на более углубленную диагностику.

«Телемедицина позволяет пациенту без посещения поликлиники проконсультироваться с врачом. Это удобно, быстро и доступно», — отметила Стригункова.

Записаться на онлайн-консультацию можно через сервис «Гостелемед», региональный портал госуслуг, на приеме у лечащего врача, через информат в медицинском учреждении или по телефону 122.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что в этом году по новым стандартам оформят еще сто поликлиник.