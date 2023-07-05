Подмосковные врачи предотвратили инфаркт у трехмесячного ребенка

Специалисты подмосковного учреждения – НИКИ детства – предотвратили инфаркт у ребенка в возрасте трех месяцев. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья.

В КДЦ учреждения обратилась жительница с новорожденной дочерью. У девочки подозревали врожденный порок сердца, и для постановки точного диагноза требовалась диагностика.

Обследование показало аномальное отхождение левой коронарной артерии от легочной артерии. Это приводит к кислородному голоданию, в результате чего ткани сердечной мышцы начинают отмирать. Все это может стать причиной инфаркта.

Как рассказал заведующий диагностическим отделением института Михаил Рязанов, подобный порок невозможно диагностировать внутриутробно. Родившегося ребенка с такой патологией необходимо прооперировать, пока ему не исполнилось три месяца.

«Если же нарушение не выявить и вовремя хирургически не исправить, то возникнет угроза для жизни», - подчеркнул врач.

Операция прошла успешно. Сейчас ребенок совершенно здоров. В дальнейшем он будет регулярно проходить обследование, чтобы исключить осложнения.