Подмосковные врачи удалили из мочевого пузыря женщины 300 граммов камней

Врачи Орехово-Зуевской больницы удалили из мочевого пузыря сорокалетней женщины триста граммов камней. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства здравоохранения.

Выяснилось, что камни у пациентки появились еще пятнадцать лет назад. Все это время она боялась их удалять. В больницу женщину доставили с жалобами на резкие боли при мочеиспускании и кровь в моче.

Врачи провели обследование и выяснили, что к развитию мочекаменной болезни привела редкая аномалия. У пациентки подковообразная почка.

Операцию, которая длилась сорок минут, провели под общим наркозом, рассказал врач-уролог Никита Наумов. Камни из мочевого пузыря удалили через разрез на передней брюшной стенке.

«Диаметр самого крупного (камня. — прим. ред.) составил три сантиметра. Функциональность мочевого пузыря удалось сохранить», — подчеркнул врач.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее выписали на амбулаторное лечение.

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