Провизор Преснякова назвала способы замены пропавшего бисептола

Бисептол жителями РФ применялся от многих недугов, поэтому его исчезновение из аптек сильно обеспокоила людей. Глава альянса фармацевтических наук Виктория Преснякова рассказала, есть ли вероятность возвращения препарата на полки аптек и чем его можно заменить. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Как известно, последний раз лекарственный препарат поставлялся в российские аптеки осенью прошлого года, в прошлом месяце появилась суспензия.

По словам Пресняковой, россиянам не стоит беспокоиться по этому поводу, поскольку на сегодняшний день существуют более современные препараты, которые могут закрыть потребность в бисептоле.

В качестве аналога она рекомендовала использовать бисептол суспензию, концентрат для приготовления раствора для инфузий, ко-тримоксазол и двасептол.

Провизор отметила, что закон не обязывает российских фармапроизводителей выпускать лекарства из перечня

Фармацевт подчеркнула парадоксальную ситуацию: закон не накладывает на отечественных производителей обязанность выпускать препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, однако предусмотрена ответственность за их отсутствие в аптеке.