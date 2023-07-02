Психолог Мансурова рассказала об отличии канцерофобии от обычной мнительности

Страх перед онкологическими заболеваниями достиг огромных масштабов в нашем обществе. Психолог Ирина Мансурова рассказала, почему это стало проблемой для медиков и как отличить мнительность от настоящей фобии. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, мнительные люди беспокоятся о том, что связано с человеческими отношениями. А в плане заболеваний они переносят эмоции спокойно и стойко.

Медик отметила, что патологический страх онкологических заболеваний, известный как канцерофобия, является лидером среди навязчивых страхов болезней. Это связано с большой частотой заболеваний, представлением о раке как о неизлечимой болезни; наследственной предрасположенностью.

Мансурова пояснила, что нередко у таких людей возникают различные приступы и панические атаки, поэтому им необходима помощь психолога.