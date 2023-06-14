«Работников кафе под суд»: россияне подхватили острую инфекцию в шаурмечной

В Братске зафиксировано массовое отравление шаурмой. Об этом сообщает территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

По данным ведомства, острую кишечную инфекцию пострадавшие подхватили в кафе «Шаурму хочу». Роспотребнадзор уже начал эпидемиологическое расследование и взял на экспертизу продукцию забегаловки.

Помимо этого, Роспотребнадзор сообщает, что из-за случаев массового отравления готовится иск в суд для принятия решения о закрытии кафе. Некоторые СМИ пишут, что отравились 35 человек, 11 из которых дети.

«Работников кафе под суд, они обязаны понести ответственность»; «Следить надо за качеством продуктов. Особенно там, где ешь»; «Там же антисанитария в этих ресторанах быстрого питания. Не ешьте там ничего», — комментируют новость россияне.

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