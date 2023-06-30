«Расширить и отсосать»: выяснилось, чего нельзя делать при змеином укусе

Лето — пора пикников, семейных выездов на природу и загородного отдыха. Однако в этот период, особенно в жаркую погоду, увеличивается активность змей.

Бытует множество самых разнообразных мнений, что стоит делать при змеином укусе, однако некоторые из них в корне неправильные. Врач-терапевт Видновской РКБ Тимур Асанов рассказал, что ни в коем случае нельзя делать в данной ситуации.

«Несмотря на мнение, что пациенту нужно расширить рану и пытаться отсосать яд, на самом деле это категорически не рекомендуется. Подобные травматичные манипуляции на месте укуса могут ухудшить состояние пациента», — заявил Асанов корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, не стоит прижигать укус. Это неэффективно, так как поверхностное воздействие раскаленным предметом не способно снизить действие яда, проникшего в кровь.

«Нельзя накладывать жгут выше места укуса. Это лишь ухудшает состояние пострадавшего, провоцирует гангренозные явления и повышает риск летального исхода, так как жгут вызывает застой крови и даже омертвение ткани, но распространение яда не задерживает», — пояснил врач.

Специалист не советует бежать после нападения змеи. Даже если вы оказались в лесу одни — нельзя поддаваться панике и мчаться к людям. Интенсивное движение, отметил терапевт, ускорит кровоток, а вместе с ним и распространение яда по организму.

«Вызовите помощь по телефону. Если же находитесь в зоне плохого приема мобильной связи, без спешки, размеренно двигайтесь к ближайшему населенному пункту», — добавил Асанов.

В ожидании скорой помощи, по словам медика, лучше уложить пострадавшего, промыть место укуса водой, обработать его антисептиком, наложить повязку, обеспечить обильное питье и принять антигистаминные препараты при их наличии.

«Если есть возможность, то лучше незамедлительно транспортировать пациента в ближайший медпункт, где ему будет оказана квалифицированная помощь», — подытожил терапевт.

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