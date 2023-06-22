Российские поликлиники и больницы начинают отказывать в лечении по ОМС

Грядущие изменения в российских законах уже вызывают опасения и обсуждения среди населения. Речь о законе, который призван сократить медицинское обслуживание, доступное по полису ОМС. Закон уже готов и вступит в силу 1 сентября этого года.

Эксперты спешат всех успокоить и объясняют, что нововведения не скажутся на обслуживании в мед. учреждениях. Но они предупреждают, что на местных уровнях могут быть трудности и ограничения для граждан с ОМС полисом.

Поправки были разработаны для создания более четкого разделения между платными и бесплатными услугами. Бесплатными все еще остаются: первичная мед. помощь, специализированный уход, стационар, паллиативная и скорая помощь.

Для получения определенных услуг теперь нужно будет получить направление у врача. При его отсутствии, услуга будет платной.

В региональных больницах уже началась волна проверок со стороны страховых компаний. Оштрафованные учреждения, занимавшиеся чрезмерным лечением, уже вносят изменения в реестр бесплатных программ.