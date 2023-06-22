Самой молодой жительнице Тюмени, сделавшей аборт, нет 16 лет

Стали известны возрасты самой юной и взрослой женщин, сделавших аборты в Тюмени в текущем году, МегаТюмень .

Статистикой абортов с источником поделилась пресс-служба регионального департамента здравоохранения. Самой молодой девушкой, сделавшей прерывание беременности, оказалась 15-летняя девочка. Также ведомство сообщает, что самой возрастной женщине, которая сделала аборт в 2023 года, было 47,5 лет.

В департаменте отметили, что с 2015 года наблюдается ежегодное снижение количества прерываний беременности. Например, доля снижения абортов за 5 месяцев текущего года по отношению к аналогичному периоду прошлого года составила 23,2%, а в прошлом году – 9,8%.

По информации источника, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин требует предоставить ему доклад по уголовному делу, которое было возбуждено в Тюмени в отношении двух подростков, надругавшихся над ребенком.

Кроме того в этом же городе 200 часов обязательных работ назначили 22-летнему мужчине за близость с 15-летней девушкой.