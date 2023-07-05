«Серьезные пищевые отравления»: диетолог рассказала, какая смертельная опасность кроется во многих обычных продуктах
Диетолог Желянина рассказала, чем опасно недожаренное мясо
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Некоторые привычные продукты, хранящиеся буквально в каждом доме, могут таить в себе смертельную опасность. Об этом рассказала нутрициолог-диетолог Елена Желянина.
Например, по словам эксперта, при неправильном хранении мяса и птицы, а также несоблюдении сроков годности возникает риск пищевых отравлений.
«Обычно у нас на кухне хранятся сырое мясо и птица. Такие продукты, при несоблюдении условий, конечно же, портятся. Риск может быть в случае, если мясо недостаточно прожарено: могут не уйти опасные бактерии. Например, сальмонелла, вызывающая серьезные пищевые отравления», — уточнила Желянина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Поэтому, по словам собеседницы, очень важно правильно готовить мясо, следить за сроками годности, не покупать ничего просроченного.
«Покупайте только в магазине, а не в каких-то неизвестных точках. Конечно, важно обращать внимание и на температуру хранения», — отметила Желянина
Ранее были названы пять продуктов, таящих в себе смертельную опасность.