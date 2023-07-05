«Серьезные пищевые отравления»: диетолог рассказала, какая смертельная опасность кроется во многих обычных продуктах

«Обычно у нас на кухне хранятся сырое мясо и птица. Такие продукты, при несоблюдении условий, конечно же, портятся. Риск может быть в случае, если мясо недостаточно прожарено: могут не уйти опасные бактерии. Например, сальмонелла, вызывающая серьезные пищевые отравления», — уточнила Желянина в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».