«Совы» живут меньше «жаворонков»: ученые объяснили в чем причина

Изучение вопроса почему полуночники обладают меньшей продолжительностью жизни заняло около 40 лет. Специалисты выяснили, что у «сов» чаще встречается пристрастие к табаку и алкоголю, сообщает newizv.ru .

Эксперты опубликовали результаты своего исследования, которое может ответить на вопрос: почему люди хронотипа «совы» живут по статистике меньше, чем люди хронотипа «жаворонки». Бодрствование в ночное время не стало основной причиной ранних смертей. Ученые выяснили, что именно «совы» больше зависимы от вредных привычек, которые оказывают губительное воздействие на организм.

После проведения длительных исследований эксперты установили, что вклад хронотипа в смертность был невелик или вообще отсутствовал. Ученые сошлись во мнении, что табак и алкоголь, который чаще употребляют полуночники, приводит к различным проблемам со здоровьем, что и становилось причиной смерти.

Некурящие и непьющие «совы» могут считать это хорошей новостью: среди таких же, как они, участников исследования повышенного риска смерти не обнаружили.