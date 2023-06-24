Стоматолог Ахтанин назвал способы подготовки к имплантации зубов

Плохие зубы в настоящее время не являются приговором, за короткое время стоматологи могут полностью восстановить красивую улыбку. Врач-имплантолог Александр Ахтанин рассказал, как подготовиться к данным процедурам. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, многие пациенты ошибочно полагают, что при плохом состоянии полости рта лечение ожидает долгое и сложное, тем не менее в реальности это далеко не так.

Он отметил, что установку одного или двух имплантов стоматолог часто делает за одно посещение клиники с одновременной фиксацией на них временных коронок.

Медик также подчеркнул, что сегодня специалистами применяются низкотравматичные методики, перед которыми пациенту не требуется спецподготовка.

Ахтанин добавил, что планирование полного протезирования прежде всего актуально для пациентов, проходящих лечение у врачей из другого города.