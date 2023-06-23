Стоматолог Козлова назвала ситуации, когда нет необходимости в удалении зубов мудрости

Зубы мудрости появляются после 16 лет и являются органами, утратившими в процессе эволюции свою функциональность. Врач-стоматолог Валерия Козлова рассказала, есть ли смысл удалять эти зубы. Об этом сообщает Life.ru .

По мнению медика, они вырастают далеко не у всех в силу множества причины, в том числе и генетической.

Она подчеркнула, что при этом правильно выросшие зубы мудрости являются редкостью.

Козлова не рекомендует удалять зубы мудрости, если они не вызывают дискомфорта, не оказывают влияния на прикус, не мешают. При этом, если они прорезались неправильно, следует их удалить во избежание кариеса, флюса, травмы слизистой щеки и т.д.